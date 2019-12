Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Diebstahl von Grabschmuck vom Friedhof in Schwalbach-Griesborn

Schwalbach-Griesborn (ots)

Am 22.12.2019 erhielt die Polizei in Saarlouis Kenntnis über den Diebstahl von Grabschmuck. Nach bisherigem Erkenntnisstand entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Messinglampe und eine Mutter Gottes Figur von zwei Gräben des Griesborner Friedhofes. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Saarlouis unter 06831/901-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell