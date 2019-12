Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Ermittlungserfolg der Polizeiinspektion Saarlouis nach brutalem Raubüberfall auf 35-jährige Passantin in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Vormittag des 18.12.2019 wurde - wie bereits berichtet - Beamten der Polizeiinspektion Saarlouis ein brutaler Raubüberfall auf eine 35-jährige Passantin in der Wallerfanger Straße in Saarlouis gemeldet. Der Täter konnte zunächst unerkannt flüchten. Durch intensive Ermittlungen des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Saarlouis konnte der Täter zeitnah identifiziert werden. Es handelte sich um einen amtsbekannten 56-jährigen Mann aus Wallerfangen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- ESD

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell