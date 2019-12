Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Falschfahrer auf der Autobahn

Saarlouis, BAB 620 (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.12.2019), gegen 01:35 Uhr, wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Falschfahrer auf der A 620, in Höhe des Autobahndreiecks Saarlouis, gemeldet. Es handelte sich um einen nicht näher bekannten Lkw mit einem ausländischen Kennzeichen, der den Verkehrsteilnehmern, die auf der A 620 in Richtung Saarbrücken unterwegs waren, entgegen kam. Durch die Polizei konnte der Falschfahrer nicht ausfindig gemacht werden. Die bisher bekannten Verkehrsteilnehmer, die den Falschfahrer gesehen hatten, wurden nicht gefährdet. Weitere Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel.: 06831/9010 mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis

Sebastian Schmitt

Polizeihauptkommissar

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell