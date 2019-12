Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Schwerer Raub auf Getränkemarkt in Rehlingen im November 2018 - Die Polizei sucht den Täter in "Aktenzeichen XY ungelöst"

Rehlingen (ots)

Nach einem Schweren Raub mit einem Messer auf eine Kassiererin in einem Rehlinger Getränkemarkt am 22. November 2018 suchte der Kriminaldienst Saarlouis bereits im April 2019 mit Hilfe eines Phantombildes nach dem noch immer unbekannten Täter. Bei der Tat erlitt die Geschädigte Schürfwunden im Gesicht.

In der nächsten Folge der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ungelöst" am 11.12.2019, um 20:15 Uhr, wird ein nachgedrehter Kurzfilm zur Tat ausgestrahlt.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung über diesen Weg um Mithilfe beim Lösen dieses Kriminalfalls. Unter Umständen können sich Kunden des Getränkemarktes an den Täter im Film erinnern oder erkennen ihn gar auf dem Phantombild, das morgen in der Sendung erneut veröffentlicht wird. Vielleicht hat ein Zeuge das mutmaßliche Fluchtfahrzeug gesehen und kann Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben.

Zur Entgegennahme möglicher Hinweise steht am Abend der Ausstrahlung die Rufnummer 06831 / 901-254 oder die am Mittwochabend in der Sendung noch bekannt zu gebende Telefonnummer des Fernsehstudios zur Verfügung.

