Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn

BAB 8, Anschlussstelle Dillingen Mitte (ots)

Am frühen Sonntag morgen, den 08.12.19, gegen 01:00 Uhr fährt ein 30 Jähriger aus Dillingen mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Dillingen Mitte auf die BAB 8 in Fahrtrichtung Autobahndreieck auf und beschleunigt sein Fahrzeug sofort sehr stark, um einen vorausfahrenden Pkw noch auf der Beschleunigungsspur zu überholen. Auf der rechten Fahrspur der Autobahn beschleunigt der Unfallfahrer weiterhin, um den dort vorausfahrenden franz. Renault ebenfalls zu überholen. Wegen verspätetem Ausscheren auf die Überholspur kollidiert der Unfallverursacher letztlich mit dem Heck des Renaults, der sich in der Folge überschlägt, über hundert Meter auf dem Dach rutscht bis er schließlich auf dem Dach liegend auf der Überholspur in Unfallendlage kommt. Der Unfallverursacher selbst verliert durch den Anstoß die Kontrolle über seinen Pkw, gerät ins Schleudern und kollidiert mit der rechten Schutzplanke der Autobahn. Ein nachfolgender Pkw wird durch Überfahren der Trümmerteile auf der Fahrbahn stark beschädigt, die Ölwanne wird aufgerissen.

Der alkoholisierte Unfallverursacher bleibt unverletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 32-jährige Fahrer des Renaults erleidet mehrere Frakturen und wird schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 24-jährige Fahrerin des nachfolgenden Pkws wurde durch die Kollision mit den Trümmerteilen leicht verletzt.

Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn war stark verunreinigt und musste im Zeitraum von 01:10 Uhr bis 06:10 Uhr vollgesperrt werden.

