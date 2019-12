Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zeugen nach Verkehrsunfall auf der A8 gesucht

Schwalbach (ots)

Auf der BAB8, von Neunkirchen kommend in Richtung Saarlouis, ereignete sich am Samstag, den 30.11.2019, im Bereich der Anschlussstelle Schwalbach ein Verkehrsunfall. Gegen 15:30 Uhr befuhren vor der Anschlussstelle ein grauer VW Passat mit österreichischem Kennzeichen, gefolgt von einem grauen Audi A5 mit deutschem Kennzeichen, die Überholspur. Nach Angaben des Fahrers des Audi sei der Passat im Bereich der Ausfahrt zunächst auf die rechte Fahrspur gewechselt, während er auf der Überholspur verblieben sei und zum Überholen des Passat angesetzt habe. Im Bereich der Auffahrt sei der Passat aber plötzlich und völlig unvorhersehbar wieder auf die Überholspur, direkt vor den Audi gefahren, weil von rechts kommend ein Fahrzeug auf die Autobahn habe auffahren wollen. Der Fahrer des Audi habe eine Vollbremsung machen müssen, um eine Kollision mit dem Passat zu verhindern. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und sei mit der rechten Schutzplanke kollidiert. Der Fahrer des VW Passat hingegen bestritt diesen Unfallhergang und sagte bei der Polizei aus, er sei im Bereich der Anschlussstelle Schwalbach ohne Unterbrechung auf der Überholspur gefahren. Das Schlingern des Audis habe er im Rückspiegel beobachtet. Er brachte diesen Umstand jedoch nicht in Zusammenhang mit seinem Fahrverhalten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten, Hinweise an die PI Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010 zu richten.

