Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in der Henry-Ford-Straße in 66740 Saarlouis-Roden

Saarlouis (ots)

Am Mittwoch, dem 04.12.2019, um 22:07 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Saarlouis die Mitteilung über einen Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kleinkraftrades in der 'Henry-Ford-Straße' in 66740 Saarlouis-Roden ein. Laut Mitteilung sei der Fahrer des beteiligten Kleinkraftrades schwer verletzt. Der Rettungsdienst wurde entsprechend in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine 26-jährige Fahrerin aus Frankreich mit ihrem Pkw beim Einfahren vom Parkplatz der "Ford Werke AG" in den fließenden Verkehr den Kleinkraftradfahrer, welcher sich auf der Henry-Ford-Straße befand, übersah und mit diesem kollidierte. In Folge des Verkehrsunfalls wurde der Kleinkraftradfahrer schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn der Henry-Ford-Straße war für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme bis 23:25 Uhr vollgesperrt. Durch die Werksfeuerwehr der 'Ford Werke AG' wurde die Fahrbahn von den Trümmerteilen befreit.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/901-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- ESD

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell