Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Brandstiftung in Saarlouis-Fraulautern

Saarlouis-Fraulautern (ots)

Am späten Abend des 30.11.2019 kam es in der Lebacher Straße zu einem Einsatz für die Saarlouiser Polizei und die Freiwillige Feuerwehr. Eine Zeugin sah plötzlich Flammen, die von einem Auto ausgingen. Durch das sofortige Eingreifen von Anwohnern konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr abgelöscht werden. Hier-durch konnte Schlimmeres verhindert werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten Hinweise auf das vorsätzliche in Brand setzen des Fahrzeuges erlangt werden.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle in Saarlouis. Tel.: 06831-9010

