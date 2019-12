Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Zwei Wohnungseinbrüche in Saarlouis-Fraulautern

Saarlouis (ots)

Von Samstag, 30.11.2019, 13:00 Uhr, auf Sonntag, 01.12.2019, 11:45 Uhr, wurde in zwei benachbarte Einfamilienhäuser in der Binshofstraße in Saarlouis- Fraulautern eingebrochen. An beiden Häusern hebelte der bislang unbekannte Täter jeweils ein Fenster auf, wodurch er ins Haus gelangte. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarlouis (06831-9010) oder dem Kriminaldauerdienst (0681-962-2133) in Verbindung zu setzen.

