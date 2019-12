Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Trunkenheitsfahrt durch Polizei beendet

Saarlouis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden Beamte der Polizei Saarlouis in der Innenstadt auf einen französischen Pkw aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Grenze geführt wurde. Die Beamten hielten das Auto an und kontrollierten den Fahrer, einen 30-jährigen Franzosen. Es stellte sich heraus, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Die Polizisten verbrachten ihn zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Fahrzeugschlüssel sowie sein Führerschein sichergestellt wurden. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes Betäubungsmittel, die beschlagnahmt wurden. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

