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Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Brand eines Mehrparteienanwesens in Saarbrücken-Dudweiler

Sulzbach (ots)

Am 02.08.2026 gegen 21:10 Uhr ereignete sich in einem Mehrparteienanwesen in der Kalkofenstraße im Saarbrücker Ortsteil Dudweiler ein Brandgeschehen in einer Dachgeschosswohnung. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Saarbrücken, sowie der Freiwilligen Feuerwehren Dudweiler und Scheidt gelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzten zu beklagen. Das Anwesen ist durch das Brandgeschehen derzeit unbewohnbar und mutmaßlich Einsturz gefährdet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Zu der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

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