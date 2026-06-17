Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: LKW verliert "bunte" Ladung

St. Ingbert (ots)

Ein Lkw befuhr die L111 aus der Fahrtrichtung Hassel kommend in Fahrtrichtung St Ingbert Mitte.

Aufgrund der nicht genügend gesicherten Ladung im Auflieger des LKW (weiße Farbe) fiel eine der Paletten im Kreisverkehr an der Südstraße um und mehrere Farbeimer wurden undicht. In der Folge floss eine größere Menge Farbe aus dem LKW heraus auf die Fahrbahn. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort bis zum Zielort in die Heinz-Kettler-Straße. Die Fahrbahn wurde auf einer Strecke von ca 1 km verschmutzt. Mehrere Fahrzeuge sind im Nachgang durch die noch nasse Farbe gefahren und wurden verschmutzt.

Fahrer, deren Pkw ebenfalls durch die Farbe in Mitleidenschaft gezogen wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulzbach zu melden.

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