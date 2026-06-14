Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an geparktem Pkw in Jägersfreude

Jägersfreude (ots)

In der Nacht vom 13.06.2026 auf den 14.06.2026 kam es auf dem Festplatz in der St. Johanner-Straße, in 66125 Saarbrücken-Jägersfreude, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, mit erheblichem Sachschaden. Am betroffenen Fahrzeug wurden alle vier Reifen zerstochen. Zudem wurden mehrere Scheiben eingeschlagen und der Lack des Pkw großflächig beschmiert. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren bis hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer 068979330 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei dankt für die Unterstützung der Bevölkerung.

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