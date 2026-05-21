Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der BAB 8 im Bereich des AK Saarbrücken

BAB 8 / AK Saarbrücken (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 21.05.2026 gegen 15:10 Uhr, wollte ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters im Bereich des Autobahnkreuzes Saarbrücken von der BAB 1 auf die BAB 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen wechseln. Zu diesem Zeitpunkt zog in Höhe des Transporters ein noch unbekannter Sattelzug, welcher den Transporter offensichtlich übersah, in dem dort zweispurigen Bereich von dem linken auf den rechten Fahrstreifen. Um einen schlimmeren Verkehrsunfall zu verhindern, wich der Transporter-Fahrer nach rechts aus und touchierte hierbei die rechte Schutzplanke. Der Sattelzug setzte daraufhin - ohne anzuhalten oder sich bei der Polizei zu melden - seine Fahrt fort. Verkehrsteilnehmer, welche sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem Sattelzug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sulzbach unter Tel.: 06897 / 9330 zu melden.

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