Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in 66123 Saarbrücken - Jägersfreude

66123 Saarbrücken - Jägersfreude (ots)

Am 14.05.2026 gingen bei der saarländischen Vollzugspolizei gegen 18:20 Uhr nahezu zeitgleich mehrere Notrufe anlässlich einer größeren körperlichen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Hauptstraße in 66123 Saarbrücken - Jägersfreude ein. Demnach würden sich dort ca. 15 - 20 Personen auf offener Straße gegenseitig attackieren. Die Örtlichkeit wurde umgehend von zahlreichen Einsatzkräften aufgesucht. Zunächst wurden die beteiligten Personen voneinander getrennt.

Vor Ort konnte erhoben werden, dass sich im Inneren der Gaststätte eine zunächst verbale Streitigkeit zutrug, welche sich im weiteren Verlauf auf die offene Straße verlagerte. Dort kam es anschließend zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen. Folglich entwickelte sich ein größeres Handgemenge zwischen zwei Gruppierungen.

Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnten die vier Hauptbeschuldigten identifiziert und verschiedenen strafprozessualen Maßnahmen unterzogen werden. Eine Person erlitt erhebliche Verletzungen im Gesicht und wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

Die Polizeiinspektion Sulzbach bittet in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06897-9330 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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