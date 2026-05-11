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Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Rauchmelder rettet Frau das Leben (Ergänzung zum bereits gemeldeten Brand)

Dudweiler (ots)

Am 10.05.26 wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder nach Dudweiler gerufen. Beim Eintreffen der Polizei Sulzbach konnte der Melder akustisch wahrgenommen werden. Ein Brand war nicht zu sehen. Erst nach mehrmaligem Klingeln öffnete eine 51-jährige Bewohnerin ein Fenster. Durch das Fenster waren dichte schwarze Rauchwolken zu sehen. Da die Bewohnerin der Aufforderung, die Wohnung zu verlassen, nicht nachkam, musste die Wohnungstür aufgetreten und die Frau zwangsweise aus der Wohnung gebracht werden. Die Bewohnerin wurde mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere, 71-jährige Bewohnerin wurde ebenfalls durch das Einatmen der Rauchgase leicht verletzt. Sie musste nicht behandelt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache laufen derzeit noch.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

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Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
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Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

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