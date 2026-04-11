Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Medizinischer Notfall mit im Anschluss verstorbener Person auf der BAB 8 in Höhe der AS Friedrichsthal-Bildstock

Friedrichsthal/Saar (ots)

Am späten Samstagnachmittag, den 11.04.2026 um 17:54 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Pkw die BAB 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen zwischen den Anschlussstellen Merchweiler und Friedrichsthal-Bildstock. In dem dortigen Baustellenbereich erlitt der Fahrer nach den polizeilichen Erkenntnissen ein akutes, internistisches Problem und kollidierte über eine Strecke von ca. 70 Metern immer wieder mit der dortigen linksseitigen Baustelleneinrichtung, bis das Fahrzeug in Höhe der AS Friedrichstal-Bildstock zum Stehen kam. Zwei zufällig die Örtlichkeit passierende Ersthelfer, bei denen es sich um eine Herzchirurgin und einen Notfallsanitäter handelten, begaben sich unverzüglich zu dem mittlerweile bewusstlosen Fahrer. Durch diese wurden, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, unverzüglich mit den notwendig gewordenen Reanimationsmaßnahmen begonnen. Der Fahrer wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht, verstarb jedoch kurze Zeit später. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Die BAB 8 musste ab der AS Merchweiler zunächst voll und später teilweise gesperrt werden. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug wurden die Feuerwehr Quierschied und der Bereitschaftsdienst der Autobahnmeistereien verständigt. Die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an.

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