PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der BAB 8

Merchweiler (ots)

Am 14. Januar 2026 kam es gegen 14:40 Uhr auf der BAB 8, Fahrtrichtung Zweibrücken, in Höhe des Autobahnkreuzes Saarbrücken sowie der AS Merchweiler zu einer Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil eines 19-jährigen PKW-Führers. Dieser befuhr mit seinem Pkw, einem schwarzen BMW i4, die BAB 8 auf der Überholspur. Hierbei fuhr unmittelbar hinter dem Geschädigten ein schwarzer Audi A6 derart dicht auf, dass der Geschädigte das Kennzeichen nicht mehr lesen konnte. Des Weiteren betätigte der Audi-Fahrer mehrfach die Lichthupe und zeigte dem Geschädigten in der Folge mit der linken Hand über die geöffnete Seitenscheibe den "ausgestreckten Mittelfinger". Im weiteren Verlauf soll der Fahrer des Audis einen noch unbekannten PKW-Führer rechts überholt haben. Weiterhin soll der Beschuldigte anschließend über den Seitenstreifen mehrere Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen überholt haben. Anschließend verließ der Fahrer mit seinem Fahrzeug die BAB 8 an der AS Bildstock. Zu einem Unfallgeschehen kam es nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen nicht. Es wurde ein Strafverfahren u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sowie weitere Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel. 06897/9330 oder per Mail unter PI-SULZBACH@polizei.slpol.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
PHK Scherer
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 19:08

    POL-SUL: Aufruf nach möglichen Geschädigten eines Verkehrsunfallgeschehens

    Sulzbach (ots) - Im Zusammenhang mit einem bekannten Verkehrsunfallgeschehen bittet die Polizei mögliche Geschädigte, sich zu melden. Am Dienstag, den 13.01.2026, befuhr ein Pkw in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 08:30 Uhr die Sulzbachtalstraße in Dudweiler in Fahrtrichtung Sulzbach. Die Fahrt führte über die Orte Sulzbach, Altenwald und Friedrichsthal. Im Verlauf ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 19:19

    POL-SUL: Grabschmuck von Kindergrab entwendet

    Sulzbach Altenwald (ots) - An Heiligabend, gegen 16:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Sulzbach ein Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof in 66280 Sulzbach/Altenwald mitgeteilt. Die Täterin wurde während der Tatausübung von einem Zeugen beobachtet, welcher diese vor Ort bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festsetzen konnte. Im Zuge einer vor Ort durchgeführten Durchsuchung konnten bei der 41-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren