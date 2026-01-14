Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der BAB 8

Merchweiler (ots)

Am 14. Januar 2026 kam es gegen 14:40 Uhr auf der BAB 8, Fahrtrichtung Zweibrücken, in Höhe des Autobahnkreuzes Saarbrücken sowie der AS Merchweiler zu einer Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil eines 19-jährigen PKW-Führers. Dieser befuhr mit seinem Pkw, einem schwarzen BMW i4, die BAB 8 auf der Überholspur. Hierbei fuhr unmittelbar hinter dem Geschädigten ein schwarzer Audi A6 derart dicht auf, dass der Geschädigte das Kennzeichen nicht mehr lesen konnte. Des Weiteren betätigte der Audi-Fahrer mehrfach die Lichthupe und zeigte dem Geschädigten in der Folge mit der linken Hand über die geöffnete Seitenscheibe den "ausgestreckten Mittelfinger". Im weiteren Verlauf soll der Fahrer des Audis einen noch unbekannten PKW-Führer rechts überholt haben. Weiterhin soll der Beschuldigte anschließend über den Seitenstreifen mehrere Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen überholt haben. Anschließend verließ der Fahrer mit seinem Fahrzeug die BAB 8 an der AS Bildstock. Zu einem Unfallgeschehen kam es nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen nicht. Es wurde ein Strafverfahren u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Beleidigung gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sowie weitere Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel. 06897/9330 oder per Mail unter PI-SULZBACH@polizei.slpol.de zu melden.

