POL-SUL: Aufruf nach möglichen Geschädigten eines Verkehrsunfallgeschehens

Sulzbach (ots)

Im Zusammenhang mit einem bekannten Verkehrsunfallgeschehen bittet die Polizei mögliche Geschädigte, sich zu melden. Am Dienstag, den 13.01.2026, befuhr ein Pkw in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 08:30 Uhr die Sulzbachtalstraße in Dudweiler in Fahrtrichtung Sulzbach. Die Fahrt führte über die Orte Sulzbach, Altenwald und Friedrichsthal. Im Verlauf der Fahrt soll es insbesondere im Bereich der Saarbrücker Straße in Friedrichsthal zu Berührungen mit am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen gekommen sein. Fahrzeughalter/innen deren Fahrzeuge in dem genannten Zeitraum und Streckenbereich beschädigt worden sein könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei über die Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer: 06897-9330 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

