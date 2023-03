Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Per Haftbefehl gesucht Frau begeht Ladendiebstahl

Saarbrücken Dudweiler (ots)

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr wird der Ladendetektiv des Woolworth-Marktes in Saarbrücken / Dudweiler auf eine Frau aufmerksam, welche mehrere Kleidungsstücke in ihre Tasche steckt und den Markt verlassen will. Er sprach die Frau daraufhin an und bat sie in sein Büro, wo er die Polizei über den Diebstahl informierte.

Bei der polizeilichen Überprüfung der 21-jährigen Ladendiebin, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, konnte festgestellt werden, dass diese per Haftbefehl wegen einer anderen Straftat gesucht wird.

Die 21-jährige Frau erwartet nun ein weiteres Strafverfahren, sowie eine mehrwöchige Haftstrafe.

