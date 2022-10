POL-SUL: Kinder von Unbekannten angesprochen

Saarbrücken-Dudweiler (ots) - In der Zeit von Samstag, 15.10.2022,20 Uhr, auf Sonntag, 16.10.2022, 08:15 Uhr, wurden in Dudweiler in der Scheidter Straße mehrere Kennzeichen von geparkten PKW entwendet. Insgesamt wurden an fünf Fahrzeugen jeweils die hinteren Kennzeichenschilder entfernt, an einem Fahrzeug sowohl vorderes als auch hinteres Kennzeichen. Täterhinweise an die Polizeidienststelle in Sulzbach Rückfragen ...

