Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer in Sulzbach

Sulzbach (ots)

Am Mittwoch, den 11.05.2022 gegen 17:45 Uhr kam es auf der Umgehungsstraße von Sulzbach / Neuweiler (L 126) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer.

Ein 63-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seinem Motorrad die L 126 in Fahrtrichtung Sulzbach aus Richtung Saarbrücken kommend. In Höhe Sulzbach / Neuweiler setzte dieser vermutlich zu einem Überholvorgang an. Der vor ihm fahrende Fahrer eines weißen Transporters setzte vermutlich ebenfalls zu einem Überholvorgang an. Im Folgenden kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Fahrer des weißen Transporters setze seine Fahrt in Richtung Sulzbach fort.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein externer Gutachter beauftragt. Die Unfallstelle war im Folgenden für ca. 3 h voll gesperrt.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.Nr.: 06897 / 933 0, zu melden.

Insbesondere der Fahrer eines weißen Transportes, der zur Unfallzeit ebenfalls die L 126 befuhr, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell