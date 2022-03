Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung durch Feuer in Sulzbach - Neuweiler

66280 Sulzbach (ots)

Am 24.03.2022 wurde durch einen derzeit noch unbekannten Täter gegen ca. 12:00 Uhr ein Gebüsch in der Brennender-Berg-Straße in 66280 Sulzbach - Neuweiler in Brand gesetzt. Die Örtlichkeit befindet sich angrenzend zum dort ansässigen Berufsbildungszentrums (BBZ). Das Feuer konnte von einem Anwohner und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr schnell und vollständig gelöscht werden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, dass sich mögliche Zeugen der Tat unter der Rufnummer 06897-9330 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell