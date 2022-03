Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht Paulsburgstraße, vor Anwesen Nr. 57, in 66287 Quierschied

Quierschied (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 02.03.2022 - 03.03.2022, zwischen 20:45 Uhr bis 08:25 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Zur Tatzeit war der Pkw des Geschädigten in der Paulsburgstraße, vor dem Anwesen Nr. 57, in Fahrtrichtung "Am Mühlenweiher", neben dem Gehweg geparkt. Möglicherweise ist der Unfallverursacher beim Vorbeifahren aus bisher ungeklärten Gründen gegen den geparkten Pkw des Geschädigten gefahren und anschließend geflüchtet. Ein Zeuge nahm gegen 23:30 Uhr einen lauten Knall wahr. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897-9330

