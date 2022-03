Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall mit flüchtigem Radfahrer; Fußgängerin nach Zusammenstoß verletzt

Sulzach (ots)

Am 24.02.22 wurde um 09:45 Uhr eine Fußgängerin auf dem Gehweg des Bahnhofsvorplatzes in 66280 Sulzbach, An der Klinik, von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer angefahren und zu Fall gebracht. Bei dem Sturz gegen einen Fahrradständer verletzte sich die Fußgängerin linksseitig an Schulter und Arm und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern und fuhr weiter in Richtung Salmstraße.

Der Unfallflüchtige trug nach Angaben der Geschädigten einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose.

Bei dem Fahrrad soll es sich um ein dunkelblaues, geländegängiges Rad ohne Schutzbleche und hintere Beleuchtung, sowie auffällig großvolumiger Bereifung(Ballonreifen)gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach. Telefonnummer 06897/933-0.

