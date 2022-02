Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: "Kinderansprecher" in Saarbrücken-Dudweiler

Saarbrücken/Dudweiler (ots)

Am Mittwoch, den 09.02.2022, zwischen 07:40 Uhr und 07:50 Uhr wurde ein sieben Jahre altes Mädchen auf seinem Schulweg von einer bislang unbekannten, weiblichen Person in der Neuweilerstraße in 66125 Saarbrücken-Dudweiler angesprochen und aufgefordert, mit ihr zu kommen. Hierbei soll die Frau das Mädchen auch an den Schultern angefasst haben. Das Kind reagierte geistesgegenwärtig, stieß die Frau von sich weg und setzte seinen Schulweg zügig fort. In der Schule hat sich das Kind seiner Lehrerin anvertraut, welche die Polizei alarmierte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche die Frau oder die Situation selbst gesehen haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel.: 06897/9330 zu melden. In dringenden Fällen ist der Notruf der Polizei 110 ebenfalls erreichbar.

