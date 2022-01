Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall auf der BAB 8 in Höhe Sulzbachtalbrücke mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Sulzbach/Saar (ots)

Am Montagmorgen, den 31.01.2022, ereignete sich gegen 07:20 Uhr auf der Sulzbachtalbrücke der BAB 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von sechs Fahrzeugen. Nach ersten Ermittlungen missachtete ein 42-jähriger Lkw-Fahrer bei seinem Fahrstreifenwechsel den Pkw einer 33-jährigen Frau aus Sulzbach. In Folge der Kollision drehte sich der Pkw und es kam zu weiteren Zusammenstößen mit vier weiteren, nachfolgenden Fahrzeugen. Durch die Kollision wurde glücklicherweise lediglich eine Person leicht verletzt. Durch die beschädigten Fahrzeuge, das Trümmerfeld sowie auslaufende Betriebsstoffe war die Richtungsfahrbahn Neunkirchen in dem betroffenen Bereich zeitweise voll gesperrt. Hierbei kam es auf der BAB 8 sowie auf der BAB 623, insbesondere im Berufsverkehr, zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach unter Telefon: 06897/9330 in Verbindung zu setzen.

