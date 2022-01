Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht auf dem Dudoplatz in Dudweiler

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am 20.01.2022 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr kam es auf dem Dudoplatz in 66125 Saarbrücken-Dudweiler zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein Audi A 4 parkte mittig auf dem Dudoplatz und wurde in o.g. Zeitraum im Bereich der hinteren Tür auf der Fahrerseite sowie am Kotflügel hinten links erheblich beschädigt. Der Schaden wird momentan auf ca. 8000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sollte jemand Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit o.g. Unfallgeschehen stehen könnten, wird gebeten, dass die Zeugen sich mit der Polizei in Dudweiler in Verbindung setzen.

