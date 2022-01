Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

BAB 8, FR Zweibrücken, AS Merchweiler (ots)

Am Samstagmittag, 15.01.2022, gegen 15:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken, ca. 500 m nach der AS Merchweiler. Der Geschädigte kollidierte hierbei mit Spanplatten, welche vermutlich aufgrund unzureichender Ladungssicherung verloren wurden und auf der linken Fahrspur lagen. Der verantwortliche Fahrzeugführer bzw. dessen Fahrzeug ist bislang nicht bekannt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte hohes Verkehrsaufkommen auf der BAB, möglicherweise gibt es Zeugen, welchen zuvor ein entsprechendes Fzg. (ggf. mit Anhänger) auffiel. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

