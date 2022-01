Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Sulzbach/Saar/L244 (ots)

Am Donnerstagabend, den 06.01.2022, ereignete sich gegen 21:30 Uhr auf der L244 zwischen Sulzbach und St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Nach ersten Zeugenangaben wich ein 36-jähriger Fahrer eines Pkws, welcher mit zwei weiteren Personen besetzt gewesen war, in einer Rechtskurve einem kreuzenden Wildtier aus. Hierbei kam der Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Während sich zwei Insassen selbstständig aus dem Pkw befreien konnten, wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Durch die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Sulzbach und St. Ingbert konnte der Pkw mittels technischem Gerät geöffnet und der Verletzte patientengerecht gerettet werden. Alle drei Insassen wurden glücklicherweise nur leichtverletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die L244 war in dem betroffenen Bereich für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen für eine Dauer von ca. 2 Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach unter Telefon: 06897/9330 in Verbindung zu setzen.

