Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall auf der Sulzbachtalbrücke der BAB 8 - drei leicht verletzte Personen nach Unfall mit ausgebranntem Sattelzug

BAB 8 bei Friedrichsthal/Saar (ots)

Am Mittwochmorgen, den 22.12.2021 gegen 05:55 Uhr ereignete sich auf der Sulzbachtalbrücke der BAB 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Sattelzuges. Nach ersten Ermittlungen kam ein 26-jähriger Mann aus Neunkirchen/Saar mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Sattelzug, welcher zum Unfallzeitpunkt mit zwei Personen besetzt gewesen war. In Folge der Kollision kam der Sattelzug ins Schlingern, kippte um und rutschte quer über die Fahrbahn der Sulzbachtalbrücke. Ein 50-jähriger Ersthelfer wurde auf den Verkehrsunfall aufmerksam und befreite die beiden eingeklemmten Insassen aus dem Führerhaus des Sattelzuges unmittelbar bevor dieser Feuer fing. In der Folge brannte der Sattelzug fast vollständig aus. Der Fahrzeugführer des Transporters sowie die beiden Insassen des Sattelzuges wurden glücklicherweise lediglich leicht verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zur Klärung wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Aufgrund des auf der Fahrbahn liegenden und ausgebrannten Sattelzuges musste die Autobahn in dem betroffenen Bereich komplett gesperrt werden. Es kam hierbei, insbesondere im Berufsverkehr, zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Absperrmaßnahmen und Aufräumarbeiten wurden im Verlauf des Morgens von der zuständigen Autobahnmeisterei übernommen und dauern derzeit noch an. Die Polizei, der Rettungsdienst, die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei sowie das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell