Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall tödlich verletzter Person in Quierschied

Quierschied (ots)

Am Samstag, den 11.12.2021 gegen 16:00 Uhr kam es in Quierschied in der Sulzbacher Straße zu einem tragischen Verkehrsunfall, wobei eine 89-Jährige Frau tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei die 89-jährige Frau auf dem Gehweg mit ihrem Rollator entlanggegangen und hierbei auf bislang unbekannte Art und Weise zu Fall gekommen. Ein Fahrzeugführer, der mit seinem PKW in diesem Moment vom Fahrbahnrand anfuhr, übersah die vor ihm liegende Frau und überrollte diese. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der Fahrzeugführer sowie seine Beifahrerin erlitten durch den Verkehrsunfall einen Schock und mussten medizinisch versorgt werden.

Für die Verkehrsunfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit für einen längeren Zeitraum weiträumig abgesperrt werden. Ein externer Unfallgutachter wurde zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalles hinzugezogen.

