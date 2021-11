Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht in der Quierschieder Schulstraße

Quierschied (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen, 05.11.2021, wurde in der Quierschieder Schulstraße ein geparkter, schwarzer Mazda 3 nicht unerheblich von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne, sich um den Schaden zu kümmern. Wer kann Hinweise auf den möglichen Verursacher geben? Hinweise an die Polizeiinspektion Sulzbach, 06897/9330

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell