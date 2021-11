Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung am Friedhof in Saarbrücken - Dudweiler

66125 Saarbrücken - Dudweiler (ots)

In der Zeit vom 29.10.2021 bis zum 02.11.2021 wurde erneut das obere Zufahrtstor zum Friedhof in der Neuweilerstraße in 66125 Saarbrücken - Dudweiler durch einen bisher unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag beziffert. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897 / 933-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell