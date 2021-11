Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Versuchter Einbruchdiebstahl in Wertstoffhof mit Täterfestnahme

Sulzbach-Altenwald (ots)

Im Laufe des Abends am 31.10.2021 war der Wertstoffhof des EVS in Sulzbach-Altenwald mehrfach von unberechtigten Personen betreten worden. Die Personen machten sich dabei an den Metallcontainern zu schaffen und flüchteten jeweils bei den entsprechenden Alarmauslösungen. Gegen 23:05 Uhr konnten schließlich erneut zwei unberechtigte Personen festgestellt und gesichtet werden, welche in ein Waldgebiet flüchteten. Nach Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei Sulzbach und nach Hinzuziehung von Diensthunden konnten schließlich die beiden Tatverdächtigen (männlich, 17 und 21 Jahre) festgenommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

