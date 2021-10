Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Illegales Autorennen auf der Autobahn

Sulzbach (ots)

Am Donnerstag, dem 14.10.21, kurz vor 15:00 Uhr, wurde der Polizei ein Autorennen mit insgesamt 5 beteiligten Fahrzeugen auf der A8 gemeldet. Die Wagen waren erstmals in Höhe der Anschlussstelle Heusweiler, Fahrtrichtung Zweibrücken, gesichtet worden. Es soll sich dabei um zwei schwarze Porsche, einen orangefarbenen Porsche, einen schwarzen Ferrari und ein weiteres, unbekanntes Fahrzeug gehandelt haben. Diese seien mit sehr hoher Geschwindigkeit (bis ca. 200 km/h) unterwegs gewesen, wären dicht hintereinander gefahren und hätten rechts und links zwischen Lkws und Autos überholt. Mindestens ein Fahrzeugführer musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Unfall zu vermeiden. Die Kennzeichen der Fahrzeuge sind nicht bekannt. Es soll sich aber um 1 luxemburgisches und 3 belgische Kennzeichen gehandelt haben. Alle Fahrzeuge hatten an der Fahrerseite ca. 30cm große Aufkleber mit Zahlen, ähnlich wie bei Rennwagen. Eine polizeiliche Fahndung nach den Fahrzeugen verlief negativ. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897 / 933-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell