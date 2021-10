Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall auf der Sulzbachtalbrücke zwischen Pkw und Lkw /Sulzbachtalbrücke in Fahrtrichtung Neunkirchen bis in die Morgenstunden gesperrt

Sulzbach (ots)

Am 06.10.2021 gegen 16:53 Uhr kam es auf der Sulzbachtalbrücke in Fahrtrichtung Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Zur Unfallzeit waren aufgrund eines auf dem rechten Fahrstreifen liegen gebliebenen Lkw lediglich die beiden linken Fahrstreifen befahrbar. Ein 25 jähriger Fahrzeugführer befuhr dabei mit seinem Pkw die Mittelspur und wollte aufgrund des Pannenfahrzeuges auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei kam es zur Kollision mit dem Lkw eines 57 jährigen Fahrers, der die linke Fahrspur befuhr. Dabei wurde der Tank des Lkw beschädigt und es trat eine nicht unerhebliche Menge an Dieselkraftstoff aus. Eine nachfolgende Pkw Fahrerin verlor aufgrund des Kraftstoffes auf der Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Pkw Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Sulzbachtalbrücke musste zwecks Unfallaufnahme sowie Reinigung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Neunkirchen komplett gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauern noch bis in die Morgenstunden. Es waren Kräfte mehrerer Polizeidienststellen, der umliegenden Feuerwehren, die Straßen und Autobahnmeisterei sowie eine Spezialfirma für die Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

