Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Betrug an der Haustür: Abzocke durch falsche Handwerker

Sulzbach/Saar (ots)

Am Nachmittag des 04.10.2021 wird der Polizei Sulzbach gemeldet, dass bei einer 76-jährigen Frau aus Sulzbach um die Mittagszeit unbekannte Männer mit weißem Kastenwagen scheinbar professionelle Handwerkerleistungen an der Dachrinne angeboten hätten. Die Sulzbacherin ließ sich in dem Gespräch mit den vier Männern in ein Geschäft verwickeln. Nach kurzer Zeit und Zahlung mehrerer Hundert Euro waren die Arbeiter verschwunden und die Dachrinne war in einem schlechteren Zustand als zuvor. Zeugen, die nähere Angaben zur Sache und den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06897/9330 mit der Polizeiinspektion Sulzbach in Verbindung zu setzen.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, eindringlich vor spontanen Handwerkerleistungen zum Schnäppchenpreis zu warnen. Lassen Sie sich nicht auf dubiose Haustürgeschäfte ein und gewähren Sie keinen fremden Personen Zutritt zu Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell