Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Kinderansprecher im Umfeld einer Schule

Spiesen-Elversberg (ots)

Am 15.09.2021, gegen 13:00 Uhr, kam es vor der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule in Spiesen-Elversberg zu einem Vorfall, bei dem ein dort wartendes, 11-jähriges Mädchen von einer ihr unbekannten, männlichen Person aus einem Pkw heraus angesprochen wurde. Dem Mädchen wurde hierbei angeboten, nach Hause gefahren zu werden, was von dieser jedoch verneint wurde. Besagter Pkw wurde daraufhin zügig von der Örtlichkeit entfernt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können.

Etwaige Hinweise werden an die PI Neunkirchen, unter der Telefonnummer 06821/2030, erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell