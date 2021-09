Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung an Kleinkraftrad in Saarbrücken - Dudweiler

Saarbrücken - Dudweiler (ots)

Im Zeitraum vom 13.09.2021, 17:00 Uhr, bis zum 15.09.2021, 08:00 Uhr, traten bisher unbekannte Täter an ein rotes Kleinkraftrad heran, welches auf einem Parkplatz in der Rathausstraße in 66125 Saarbrücken - Dudweiler geparkt war. Anschließend schoben die derzeit noch unbekannten Täter das Kleinkraftrad in eine angrenzende Grünanlage neben der dort befindlichen Turmschule und beschädigten das Fahrzeug in erheblicher Art und Weise. Anschließend wurde das Kleinkraftrad in ein Gebüsch geworfen.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sulzbach (Tel. 06897/9330) entgegengenommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell