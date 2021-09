Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Steinewerfer in Jägersfreude unterwegs

Saarbrücken-Jägersfreude (ots)

In der Nacht zum 6. September 2021 kam es in der Hauptstraße in Saarbrücken-Jägersfreude zu mehreren Sachbeschädigungen. Die*der unbekannte Täter*in beschädigte die Eingangstür eines Einkaufsmarktes,eine Fensterscheibe der Caritas-Akademie sowie die Glasscheibe einer Bushaltestelle. Als Tatmittel wurde in allen Fällen ein größerer Stein verwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 EUR beziffert. Zeug*innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Sulzbach (06897/9330) in Verbindung zu setzen.

