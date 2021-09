Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Quierschied-Göttelborn

Sulzbach-Saar (ots)

Am 05.09.2021 gegen kurz nach 16:00 Uhr kam es in Quierschied -Göttelborn zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Ein 55-jähriger Mann aus Henschtal (Rheinland-Pfalz) befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw die Goethestraße in 66287 Quierschied-Göttelborn in Fahrtrichtung der Einmündung "Hinter den Gärten". An zuvor genannter Einmündung biegt er mit seinem Fahrzeug nach links in die Straße Hinter den Gärten ein. Hierbei übersieht er das Kind (8 Jahre), welches mit seinem Fahrrad geradeaus auf dem Gehweg der Goethestraße fährt und an dortiger Einmündung die Straße mit seinem Fahrrad überqueren will. Im Einmündungsbereich kommt es zur Kollision zwischen dem fahrradfahrenden Kind und dem Pkw.

Das Kind wurde glücklicherweise "nur" leicht verletzt und vorsorglich mit einem Krankenwagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell