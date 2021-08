Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Polizei befreit Frischling aus Tornetz

Sulzbach (ots)

Am 22.08.2021 wurden Beamte der Polizeiinspektion Sulzbach gegen 10:30 Uhr zu einem Wohnanwesen im Quierschieder Weg in 66280 Sulzbach gerufen. Dort hatte sich ein erst wenige Monate alter Frischling aussichtslos im Netz eines Fußballtores verfangen und sich so nahezu stranguliert.

Nachdem die restliche Wildschweinrotte von dem Grundstück vertrieben wurde, konnte der Frischling durch die Polizeibeamten und mehrere beherzte Anwohner mittels eines Messers aus dem Tornetz herausgeschnitten und somit befreit werden. Hiernach lief das Jungtier zurück zu seiner Rotte, welche das Geschehen aus einem nahegelegenen Waldstück beobachtete. Der Frischling blieb bei der Rettungsaktion unverletzt und erfreut sich bester Gesundheit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell