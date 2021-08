Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung an Hauseingangstür in der Heinitzer Straße

Augenarzt

Friedrichsthal (ots)

Sachbeschädigung in der Heinitzer Straße in Friedrichsthal

Am Freitag, 13. August 2021, ca. 17.30 Uhr wurde die Glas-Eingangstür in der Heinitzer Straße 1a in 66299 Friedrichsthal (Augenarzt H. Dr. Eckert, Optiker H. Siegel) beschädigt.

Die Schadenshöhe beträgt ca.1000,-- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem /den Täter/n geben können, werden gebeten, die Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer

06897 / 933-0

zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell