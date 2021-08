Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zwei Kamerunschafe halten Polizei Sulzbach auf Trab

Sulzbach (ots)

Zwei Kamerunschafe halten Polizei Sulzbach auf Trab Am 11.08.2021, gegen 14:48 Uhr wurde der Polizeiinspektion Sulzbach mitgeteilt, dass sich in Sulzbach-Altenwald zwei Schafe aufhalten würden, welche dort frei auf der Straße herumlaufen. Die Einsatzörtlichkeit wurde von einem Kommando der PI Sulzbach aufgesucht. Die Schafsböcke zeigten sich äußerst unbeeindruckt vom Erscheinen der Polizei und setzten das Grasen im schönen Sulzbachtal genüsslich fort. Sämtliche Versuche die Schafsböcke zu stellen und diese einzufangen scheiterten. Folglich wurde der Tiernotruf Saar in Kenntnis gesetzt. Nur mit Hilfe der fachlichen Kompetenz des Tiernotrufs Saar und einem Mehraufwand mehrerer hilfsbereiten Verkehrsteilnehmer konnten die Schafsböcke, an einem Überqueren der stark befahrenen Hauptstraße, gehindert werden. Gemeinschaftlich konnten diese an den Hörner gepackt und eingefangen werden. Die Schafskumpanen wurden durch den Tiernotruf Saar zu einem Tierpark verbracht.

Die Polizei Sulzbach bedankt sich insbesondere bei dem Tiernotruf Saar und den hilfsbereiten Dritten. Der Tierhalter möge sich bitte mit der Polizei Sulzbach unter 06897/9330 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell