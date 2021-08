Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zeugenaufruf nach Brandanschlägen

Sulzbach (ots)

In den vergangenen Wochen kam es in Quierschied und Fischbach zu einer Serie von Brandanschlägen.

Bereits in der Nacht von Freitag, 02.07.2021 auf den 03.07.2021, gegen 03:20 Uhr, kam es in der Straße " Am Glückauf " in 66287 Quierschied zum Brand eines dort auf einem Grünstreifen abgestellten Kleintransporters, wobei der Pkw vollkommen ausbrannte und ein daneben stehender Transporter ebenfalls beschädigt wurde. Eine Woche später, in der Nacht vom 09.07.2021 auf den 10.07.2021, in der Zeit zwischen 01:50 Uhr und 03:00 Uhr , wurden insgesamt 2 Altpapier Container in der Quierschieder Straße in Fischbach, sowie ein weiterer Altpapier Container in der Straße " Auf der Brach " in Quierschied von bisher unbekannten Tätern angezündet.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist von Brandstiftung auszugehen und nicht auszuschließen, dass ein Tatzusammenhang zwischen den o.g. Taten vorliegt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Sulzbach unter der Telefonnummer: 06897 / 933 - 0 in Verbindung zu setzen.

