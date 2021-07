Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Vom gestrigen Samstag auf den heutigen Sonntag, vermutlich in der Nachtzeit des 04.07.2021, kam es zu einer Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Saarbrücken-Dudweiler.Vorliegend beschädigte ein unbekannter Täter (m/w/d) die Motorhaube eines roten Kleinwagens, welcher ordnungsgemäß in der Bahnhofstraße, Höhe Nr. 1, geparkt war. Der Täter trat mehrfach gegen die Motorhaube und beschädigte diese.

