Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall mit Flucht in der Schillerstraße in Friedrichsthal

Friedrichsthal (ots)

Am Dienstag, dem 08.06.2021, war der Pkw (BMW, 1er Reihe, Farbe schwarz) in der Zeit von 14:35 Uhr bis ca. 15:15 Uhr in der Schillerstraße in Friedrichsthal am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw durch einen anderen Pkw am hinteren, linken Kotflügel stark beschädigt. An der beschädigten Stelle konnte roter Fahrzeuglack festgestellt werden, so dass das verursachende Fahrzeug eine rote Fahrzeugfarbe aufweisen muss.

Der/ die Fahrzeugführer/ -in verließ den Unfallort im Anschluss an das Unfallgeschehen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer 06897/933-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell