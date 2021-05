Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Vandalismus in Dudweiler - 17 Kraftfahrzeuge beschädigt

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

In Saarbrücken-Dudweiler, im Bereich der Fischbachstraße, wurden im Zeitraum von Samstag, 22.05.21, 14:00 Uhr bis Sonntag, 23.05.21, 13:15 Uhr von bislang unbekannten Tätern insgesamt 17 geparkte Pkw sowie die Mauer eines dort ansässigen Gewerbebetriebes beschädigt. Alle beschädigten Fahrzeuge waren in der Straße auf einer Strecke von ca. 450 Metern in Längsaufstellung zur Fahrbahn abgestellt und wiesen entlang der Beifahrerseite unregelmäßige Kratzspuren auf. An der Mauer des Gewerbebetriebes wurden dort angebrachte Bleche zerkratzt. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf grob 20.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897 / 933-0.

