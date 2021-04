Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfallflucht

Sulzbach/Saar (ots)

Am Freitagnachmittag, zwischen 14:20 Uhr und 14:55 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Quierschieder Weg in Sulzbach/Saar. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um den Parkplatz des "LIDL"-Einkaufsmarktes. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte während eines Parkvorgangs einen silbernen Pkw Mercedes-Benz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

